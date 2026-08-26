Misilmeri, la movida tra risse e carabinieri accerchiati nel locale

26/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dovevano essere dei normali controlli serali dei carabinieri nei luoghi della movida di Misilmeri: ma si sono conclusi con 16 denunce, compresi 4 minorenni. In due diversi casi, ma nella stessa zona: piazza Cosimo Guastella e piazza Comitato, nel centro del Palermitano. Tra missioni punitive, una rissa e un assalto ai militari che stavano appunto conducendo i controlli.

Dalla missione punitiva alla rissa

Un caso riguarda due gruppi che pianificavano di fronteggiarsi con reciproche missioni punitive nelle due piazze. Il blitz in piazza Comitato, però, non avrebbe dato l’esito sperato. Un 42enne, non trovando il rivale, già scappato, ha deciso di prendersela con il suo accompagnatore. Minacciandolo con una pistola e rubandogli il motorino. Il che gli costerà un’accusa di rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di arma da sparo in luogo pubblico. Nei guai anche la vittima del furto, per aver reso ai carabinieri delle false dichiarazioni. La questione, però, non si chiusa lì: con una rissa tra i due gruppi scoppiata poco dopo vicino a un distributore di carburante. Coinvolte in tutto 7 persone tra i 16 e i 42 anni, già note alle forze dell’ordine.

I carabinieri accerchiati in un locale

Nella stessa zona della movida di Misilmeri, i carabinieri stavano conducendo dei controlli in un locale. Per accertare il rispetto del divieto di vendita di alcolici dopo la mezzanotte. I militari, però, sono stati accerchiati e ostacolati da un gruppo, per evitare le sanzioni. Con il risultato di 9 persone, tra i 17 e i 32 anni, denunciate per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, istigazione a delinquere e rifiuto di fornire le proprie generalità.

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