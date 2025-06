Catania, un minuto di silenzio degli avvocati etnei per la Palestina

Un minuto di silenzio per la Palestina davanti al tribunale di Catania organizzato dagli avvocati e dalle avvocate. I legali hanno tenuto distesa la bandiera palestinese davanti alle scale del palazzo di giustizia etneo dalle 9.50 di questa mattina. «Non pensiamo che vada spiegato il perché anche noi avvocate e avvocati – si legge in una nota – abbiamo il dovere di richiamare l’attenzione su quanto sta accadendo. Anche perché spesso ne parliamo tra di noi di questa tragedia nelle aule e sui social. Sicuramente un minuto di silenzio del foro catanese è poca cosa, ma in questo momento ogni piccola cosa può essere importante». Un gesto sobrio e simbolico per fare arrivare un messaggio di solidarietà al popolo palestinese. «Ovviamente – aggiungono gli avvocati – non c è, e non ci può essere, alcuna speculazione politica o di altro genere».