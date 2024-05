«Ti ammazzo come un cane». La minaccia per un cancello di un terreno a Biancavilla

«Ti ammazzo come un cane. O te ne vai o ti sparo». Sarebbe stata questa la minaccia di morte rivolta da un 59enne al suo vicino di terreno nella periferia di Biancavilla, in provincia di Catania. Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini dei carabinieri, la lite sarebbe nata per la chiusura di un cancello pedonale da cui si accede alle proprietà agricole in comune. A un certo punto della discussione, il 59enne avrebbe tirato fuori dal marsupio una pistola e l’avrebbe puntata contro il vicino di 58 anni.

L’uomo, disoccupato e incensurato, è stato arrestato per minaccia aggravata, porto di armi in luogo pubblico, violazione degli obblighi di denuncia di armi e munizioni. La vittima, spaventata, si è nascosta dentro l’auto e con il cellulare ha chiamato il numero unico per le emergenze (112) per chiedere aiuto. L’aggressore, capendo che il vicino stava telefonando ai carabinieri, è salito a bordo del suo fuoristrada per cercare di scappare. Durante la fuga, però, ha tamponato per tre volte l’auto dell’altro uomo prima di riuscire a percorrere qualche centinaio di metri. Lì poi è stato bloccato dall’arrivo dei carabinieri.

Nel corso della perquisizione, all’interno della tasca della sua tuta da lavoro, i militari hanno recuperato un coltello a serramanico con lama di otto centimetri. Nel vano portaoggetti dell’auto, invece, hanno trovato il marsupio con dentro l’arma: una pistola automatica calibro 7,65 di fabbricazione cecoslovacca, con ancora il colpo in canna e otto proiettili calibro 7,65. In casa dell’uomo poi è stato trovato il porto d’armi a uso sportivo e alle altre armi regolarmente detenute (un fucile a pompa, una carabina e una pistola semiautomatica con munizionamento). Inoltra, i carabinieri hanno trovato una pistola revolver calibro 4 di fabbricazione tedesca priva di matricola, considerata clandestina. Tutte le armi sono state sequestrate e l’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.