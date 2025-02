Sortino, 35enne minaccia di morte un bimbo: è il figlio della convivente che ha filmato le violenze

Ha filmato con il cellulare le violenze subite dalla madre da parte del convivente. Per questo, un bambino di Sortino (in provincia di Siracusa) è stato minacciato di morte. Sono stati i carabinieri, dopo la denuncia da parte della madre del bimbo, ad arrestare un 35enne – con precedenti penali per reati in materia di armi, stupefacenti e contro la persona e il patrimonio – con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, nei confronti della ex convivente, anche alla presenza dei due figli minorenni della donna.

Nel corso delle indagini, è emerso che l’uomo, da ottobre del 2020 a settembre del 2023, durante la convivenza avrebbe avuto comportamenti violenti, oltraggiosi e molesti nei confronti della compagna. Vessazioni, violenze e insulti quotidiani. In una circostanza, il 35enne avrebbe sequestrato il cellulare della donna e l’avrebbe picchiata davanti ai figli minorenni fino a farle perdere i sensi. Uno dei due sarebbe riuscito a riprendere la scena con il telefonino e, per questo, sarebbe stato minacciato di morte.

Per un periodo l’uomo si era allontanato da Sortino, ma a ottobre, al suo ritorno in paese, aveva contattato di nuovo la ex compagna cercando di convincerla a riallacciare i rapporti. Prima con messaggi assillanti, poi con video minatori e infine con un’aggressione sotto casa e sotto la minaccia di una pistola. L’uomo, che era già stato arrestato nel 2018 per maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti dell’allora convivente originaria della provincia di Messina, è stato portato nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa.