«Se non mi dai i soldi, ti brucio la casa»: armato di coltello, minaccia la madre ad Adrano

Avrebbe terrorizzato l’anziana madre di 79 anni, chiedendole insistentemente del denaro. Al rifiuto della donna, il figlio 43enne l’avrebbe minacciata con un coltello, avvertendola che, se non avesse consegnato subito i soldi richiesti, avrebbe dato fuoco alla sua abitazione ad Adrano (in provincia di Catania). Ad allertare la polizia è stata un’altra figlia della vittima che ha ricevuto una chiamata d’aiuto da parte della 79enne.

Arrivati in casa dell’anziana, i poliziotti l’hanno trovata ancora visibilmente scossa. È stata lei stessa a raccontare quanto accaduto: vedendo arrivare il figlio, per paura di essere aggredita, l’anziana ha ricostruito di essersi barricata all’interno del suo appartamento. L’uomo, ubriaco, avrebbe cominciato a urlarle contro, chiedendo soldi con insistenza, fino a quando avrebbe minacciato di dare fuoco all’intero edificio e di farle del male, brandendo un coltello. Secondo quanto appurato, non si sarebbe trattato di un episodio isolato. Infatti, già in passato, l’uomo avrebbe più volte vessato la madre e altri familiari con continue richieste di soldi, riuscendo spesso a ottenere del denaro. Negli ultimi mesi, le sue pretese sarebbero diventate sempre più frequenti e violente, soprattutto in seguito alla separazione con la moglie. Dalle testimonianze acquisite, è emerso un contesto familiare complicato: l’uomo disoccupato avrebbe chiesto di continuo soldi ai parenti per potere acquistare dell’alcol.

Anche nell’ultima occasione, nonostante le minacce, l’anziana madre avrebbe assecondato la richiesta del figlio, consegnandogli la somma di 15 euro, fatta passare da sotto l’uscio dell’abitazione. Solo a quel punto, l’uomo sarebbe andato via, ritornando nella sua abitazione, adiacente a quella della madre. È lì che i poliziotti l’hanno rintracciato. Nonostante i ripetuti inviti ad aprire la porta, l’uomo si è negato, fino a quando i poliziotti sono riusciti ad accedere nell’appartamento, trovandolo visibilmente ubriaco. Nella stanza è stato trovato anche il coltello a serramanico che sarebbe stato utilizzato per minacciare l’anziana. Il 43enne è stato portato negli uffici di polizia dove è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.