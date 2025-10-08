Minacce al sindaco di Pachino, divieto di avvicinamento per un dipendente del Comune

08/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Minacce al sindaco di Pachino. Il protagonista è un dipendente del Comune che avrebbe ripetutamente preso di mira il primo cittadino Giuseppe Gambuzza. L’uomo è stato sottoposto a una misura cautelare perché accusato di atti persecutori nei confronti del sindaco. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa ha disposto il braccialetto elettronico ed il divieto di avvicinamento da una distanza di 500 metri, così come prevede la norma contro lo stalking.

Le minacce al sindaco di Pachino: messaggi sui social e intimidazioni per strada

La misura è scattata dopo la querela del primo cittadino preso di mira dal dipendente comunale che avrebbe indirizzato al sindaco messaggi intimidatori attraverso i social ma anche in presenza per strada. Il dipendente del Comune di Pachino è stato sentito ed al termine dell’interrogatorio il gip ha emesso il provvedimento restrittivo.

