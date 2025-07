Minacce su TikTok al sindaco di Catania per le ganasce nelle auto: «Ti apro la testa». Indagini

Foto di Dario De Luca

È diventato virale su TikTok il video di un uomo che, con toni violenti e minacciosi, si scaglia contro il sindaco di Catania, Enrico Trantino, colpevole – a suo dire – di aver fatto mettere le ganasce alla sua auto e ad altre vetture posteggiate in modo irregolare in via Santa Sofia, l’arteria che conduce al Policlinico universitario. Nel filmato, l’uomo – un catanese – urla contro il sindaco e arriva a minacciarlo:

«La prima volta che ti vedo ti apro la testa con colpi di casco. Non ho paura né dei carabinieri né della polizia».

Una reazione violenta a un provvedimento introdotto proprio per contrastare la sosta selvaggia che, in più occasioni, ha ostacolato il passaggio delle ambulanze dirette al Pronto soccorso. Il video è stato condiviso da circa mille utenti e ha destato forte preoccupazione per i toni estremi e la possibilità di emulazione. Il sindaco Trantino ha annunciato che presenterà querela alla polizia postale, preoccupato anche per l’impatto che simili contenuti hanno sui suoi cari. In un post pubblicato su Facebook, ha scritto: «Quel che mi ha dato da pensare è il rischio di circuiti emulativi e il fatto che spesso contenuti simili giungono ai miei familiari, con comprensibili preoccupazioni. Se solo ci concentrassimo meno sulla tastiera e pensassimo che ci sono vite vere di gente come noi dietro ogni nome, forse saremmo meno veementi».