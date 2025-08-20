Foto di SinixLab

Militello in Val di Catania saluta il suo Pippo con un lungo applauso – VIDEO

20/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«Pippo non amava il divismo e la retorica», ha detto questo pomeriggio il sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone, alla fine del funerale di Pippo Baudo che si è svolto nella chiesa di Santa Maria della Stella, presieduto dal vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, e concelebrato da sedici sacerdoti tra cui il parroco don Giuseppe Luparello e il padre spirituale di Baudo, don Giulio Albanese. E senza divismo e senza retorica è stato il rito funebre cui hanno partecipato i familiari, in primis i figli Alessandro e Tiziana, gli amici del mondo dello spettacolo Michele Guardì, Al Bano, Lorella Cuccarini, Gigi D’Alessio e Alberto Matano e le tante persone, militellesi e non, che hanno voluto dare l’ultimo saluto al loro Pippo, il concittadino illustre che tornava a casa ogni anno e, a dispetto del successo, aveva sempre una parola per tutti.

