Migranti, due morti e 14 in gravi condizioni arrivati a Lampedusa

19/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Quattordici migranti sono arrivati a Lampedusa in gravi condizioni. Due persone erano già morte a bordo del barcone.

Migranti in gravi condizioni a Lampedusa

Per tre delle persone arrivate a Lampedusa in gravi condizioni è stato necessario procedere all’intubazione. Per trasferirli in strutture sanitarie più attrezzate, sono in arrivo due elicotteri a supporto, uno da Palermo e uno da Pantelleria. Due mezzi aerei che si aggiungeranno a quello già presente a Lampedusa.

Sul molo Favarolo di Lampedusa sono sbarcati anche due cadaveri. I 14 migranti arrivati in gravi condizioni erano su un barcone che trasportava 85 persone. L’imbarcazione è stata segnalata dall’elicottero HeloLux e soccorso da motovedette della guardia di finanza e della guardia costiera a 16 miglia dall’isola di Lampedusa.

I migranti soccorsi con crisi respiratoria

È in arrivo anche l’elicottero Sar della marina militare a Lampedusa. Per velocizzare il trasferimento dei migranti in crisi respiratoria. Il numero degli intubati è aumentato rispetto a quelli iniziali e, quindi, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero della marina militare. Assieme agli elisoccorsi di Lampedusa
Palermo e Pantelleria, continuerà a trasferire in strutture adeguate le persone che hanno necessità di cure specifiche.

L’antidoto somministrato ai migranti intossicati

Cinque migranti in grave crisi respiratoria sono stati intubati e già trasportati nei reparti di Rianimazione negli ospedali di PalermoAgrigento, Sciacca e Trapani. Per 23 migranti arrivati a Lampedusa in gravi condizioni è stato necessario iniettare l’antidoto. Si tratta del blu di metilene che è in grado di contrastare l’intossicazione da idrocarburi che ha provocato la crisi respiratoria. Alcune fiale dell’antidoto erano al poliambulatorio di Lampedusa, altre sono state portate in elicottero dall’ospedale Civico di Palermo. A coordinare il trasferimento da Lampedusa è la centrale operativa del 118 di 
Palermo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Trovato il cadavere di Marianna Bello: dispersa da 19 giorni a Favara
Leggi la notizia

Quattordici migranti sono arrivati a Lampedusa in gravi condizioni. Due persone erano già morte a bordo del barcone. Migranti in gravi condizioni a Lampedusa Per tre delle persone arrivate a Lampedusa in gravi condizioni è stato necessario procedere all’intubazione. Per trasferirli in strutture sanitarie più attrezzate, sono in arrivo due elicotteri a supporto, uno da Palermo e […]

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
Leggi la notizia

Quattordici migranti sono arrivati a Lampedusa in gravi condizioni. Due persone erano già morte a bordo del barcone. Migranti in gravi condizioni a Lampedusa Per tre delle persone arrivate a Lampedusa in gravi condizioni è stato necessario procedere all’intubazione. Per trasferirli in strutture sanitarie più attrezzate, sono in arrivo due elicotteri a supporto, uno da Palermo e […]

Assalto al bancomat con un escavatore a Troina: tre fermati
Leggi la notizia

Quattordici migranti sono arrivati a Lampedusa in gravi condizioni. Due persone erano già morte a bordo del barcone. Migranti in gravi condizioni a Lampedusa Per tre delle persone arrivate a Lampedusa in gravi condizioni è stato necessario procedere all’intubazione. Per trasferirli in strutture sanitarie più attrezzate, sono in arrivo due elicotteri a supporto, uno da Palermo e […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: con Venere in Bilancia, tutto diventa armonia
di

Venere è finalmente tornata a casa, in Bilancia, il suo domicilio più forte, nel regno dell’aria dove si fa più leggera e manifesta: cosa ci dice di questo l’oroscopo? Vogliosa di rimettere ordine e armonia nelle cose. Venere avrà delle belle gatte da pelare, visto che si scontra subito con l’opposizione di un caotico Nettuno […]

Oroscopo speciale: Plutone diretto in Acquario
di

Dal 14 ottobre, Plutone è diretto in Acquario: cosa ci dice l’oroscopo? Il pianeta dismette il moto retrogrado e torna a dare presagi creativi e profondi ai segni d’aria, e dando carburante e anelito ad altri. Nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica, ecco cosa comporta la ripresa del moto diretto per i segni zodiacali: […]

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025
di

Con una Luna che soffia sulla natura più genuina di ogni segno zodiacale, c’è chi sarà più saggio e chi più euforico. Chi dovrà stringere i denti e chi tirerà un sospiro di sollievo. All’interno della nostra rubrica astrologica, ecco l’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 13 ottobre 2025, per i 12 dello zodiaco. […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]