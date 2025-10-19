Quattordici migranti sono arrivati a Lampedusa in gravi condizioni. Due persone erano già morte a bordo del barcone.

Migranti in gravi condizioni a Lampedusa

Per tre delle persone arrivate a Lampedusa in gravi condizioni è stato necessario procedere all’intubazione. Per trasferirli in strutture sanitarie più attrezzate, sono in arrivo due elicotteri a supporto, uno da Palermo e uno da Pantelleria. Due mezzi aerei che si aggiungeranno a quello già presente a Lampedusa.

Sul molo Favarolo di Lampedusa sono sbarcati anche due cadaveri. I 14 migranti arrivati in gravi condizioni erano su un barcone che trasportava 85 persone. L’imbarcazione è stata segnalata dall’elicottero HeloLux e soccorso da motovedette della guardia di finanza e della guardia costiera a 16 miglia dall’isola di Lampedusa.

I migranti soccorsi con crisi respiratoria

È in arrivo anche l’elicottero Sar della marina militare a Lampedusa. Per velocizzare il trasferimento dei migranti in crisi respiratoria. Il numero degli intubati è aumentato rispetto a quelli iniziali e, quindi, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero della marina militare. Assieme agli elisoccorsi di Lampedusa,

Palermo e Pantelleria, continuerà a trasferire in strutture adeguate le persone che hanno necessità di cure specifiche.

L’antidoto somministrato ai migranti intossicati

Cinque migranti in grave crisi respiratoria sono stati intubati e già trasportati nei reparti di Rianimazione negli ospedali di Palermo, Agrigento, Sciacca e Trapani. Per 23 migranti arrivati a Lampedusa in gravi condizioni è stato necessario iniettare l’antidoto. Si tratta del blu di metilene che è in grado di contrastare l’intossicazione da idrocarburi che ha provocato la crisi respiratoria. Alcune fiale dell’antidoto erano al poliambulatorio di Lampedusa, altre sono state portate in elicottero dall’ospedale Civico di Palermo. A coordinare il trasferimento da Lampedusa è la centrale operativa del 118 di

Palermo.