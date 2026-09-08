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Nascosto nel bagagliaio di un’auto, migrante muore sul traghetto Tunisi-Palermo

08/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un migrante tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un’auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il 25enne non aveva documenti. È stata la proprietaria della vettura, anche lei tunisina, ad accorgersi della morte del giovane.

Il giovane migrante morto sul traghetto per Palermo

Il personale del traghetto a bordo del quale è morto il giovane tunisino ha contattato la polizia marittima che ha atteso al porto di Palermo l’arrivo della nave. Nel frattempo in porto è arrivato il medico legale che ha eseguito la prima ispezione. La procura ha disposto l’autopsia. Intanto, la donna è stata arrestata e portata al carcere Pagliarelli di Palermo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

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