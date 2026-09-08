Catania, 200 chili di alimenti distrutti in un bar di piazza Michelangelo

Oltre 200 chili di alimenti mal conservati distrutti in un’attività di piazza Michelangelo, a Catania. Lo ha deciso la polizia, durante dei controlli che hanno portato a sanzioni per un totale di quasi 10mila euro. Oltre alla chiusura per cinque giorni. Tra gli alimenti contestati ci sono salumi, formaggi e margarina. Ritenuti mal conservati, con una sanzione da 2mila euro, e in gran parte privi di tracciabilità, con sanzione da 6mila euro. Risultati in regola, invece, gli adempimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro e i contratti degli otto dipendenti. Meno bene il controllo sulla struttura, invece, con irregolarità nell’occupazione del suolo pubblico, dovute alla presenza di una tenda abusiva e insegne pubblicitarie non autorizzate, con sanzioni amministrative per quasi 1700 euro. Sospesa la Scia dell’attività e disposta la chiusura per cinque giorni.