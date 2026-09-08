Palermo, scuole chiuse col bollino rosso per il caldo

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Con allerta meteo rossa anche per il troppo caldo le scuole di Palermo resteranno chiuse. A meno che non dimostrino la presenza di impianti di climatizzazione funzionanti. Lo ha deciso il sindaco Roberto Lagalla, con un apposito provvedimento trasmesso anche al provveditore degli studi di Palermo. Nel documento si stabilisce che, in presenza di bollettini ufficiali di livello rosso per il rischio ondate di calore – come succede nel caso di pioggia – sia prevista la sospensione delle attività didattiche. E la chiusura temporanea dei plessi scolastici comunali. A restare aperte saranno solo le scuole che potranno attestare di avere un impianto per il raffreddamento degli spazi, adeguato e funzionante. Nei giorni di stop, sarà possibile attivare la didattica a distanza.

Il pianto per la climatizzazione nelle scuole

Il Comune, intanto, ha anche disposto che venga preparato un piano tecnico di interventi e relativi costi per portare gli impianti di condizionamento in tutte le strutture scolastiche della città. Valutando anche più rapide misure temporanee. «Di fronte alla possibilità di eventi climatici estremi, non possiamo permetterci di attendere che l’emergenza si manifesti – commenta il sindaco Lagalla -. Dobbiamo essere pronti ad agire prima. La direttiva stabilisce un principio preciso: quando le condizioni climatiche rappresentano un rischio concreto per la salute e l’incolumità delle persone, la tutela viene prima di tutto».