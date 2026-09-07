Incidente scooter contro furgone a Mascalucia: grave un 29enne

Foto di ospedale Cannizzaro di Catania

È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania, in gravi condizioni per un politrauma, un 29enne di Gravina rimasto coinvolto in un incidente stradale a Mascalucia. Lo scontro è avvenuto in via Roma, nel centro del comune etneo, tra lo scooter Honda Sh condotto dal giovane e un furgone Fiat.

Il 29enne ferito nell’incidente a Mascalucia

Immediatamente sono scattati i soccorsi e, considerata la gravità delle condizioni del motociclista, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il 29enne vittima dell’incidente è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro in codice rosso, arrivando intubato al trauma center. Dopo essere stato sottoposto agli accertamenti diagnostici, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione, dove si trova attualmente in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale.