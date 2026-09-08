Acireale, due fratelli arrestati per maltrattamenti ai genitori

Due fratelli arrestati ad Acireale per i maltrattamenti nei confronti dei genitori. A chiamare la polizia è stato il padre che, dopo aver ricevuto un colpo al volto, è andato a rifugiarsi in macchina. Dove i figli lo hanno raggiunto, tentando di sfondare il finestrino. Il genitore è comunque riuscito a telefonare al numero unico d’emergenza 112 e, intanto, a scappare verso la vicina casa di un parente. All’arrivo, gli agenti lo hanno trovato con un vistoso livido all’occhio sinistro. L’uomo ha raccontato di come quello non fosse il primo episodio di violenza da parte dei figli nei confronti di entrambi i genitori, che li avevano anche denunciati. Ottenendo un ammonimento del questore. Del tutto ignorato dai figli, che hanno continuato con la loro condotta, portando a una nuova denuncia. I fratelli sono stati quindi arrestati e condotti in carcere.