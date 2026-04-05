Foto pagina Facebook Gianfranco Miccichè

Miccichè punge Schifani e Lagalla e punta a ridefinire gli assetti nel centrodestra

05/04/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Più che un’intervista celebrativa, un messaggio politico chiaro. Nel giorno del suo compleanno, Gianfranco Miccichè torna a parlare. E lo fa con toni che segnano una distanza netta dagli attuali equilibri del centrodestra siciliano. Nell’intervista rilasciata a PalermoToday, l’ex presidente dell’Ars intreccia riflessioni personali e affondi politici, mettendo nel mirino la leadership regionale.

Il giudizio su Schifani e Lagalla

Il passaggio più significativo riguarda il giudizio su Renato Schifani e Roberto Lagalla: secondo Miccichè, entrambi starebbero facendo «di tutto per non essere più voluti». Una frase che va oltre la polemica contingente e assume il valore di una vera e propria messa in discussione del consenso dell’attuale classe dirigente. Miccichè accenna anche alla possibilità di lasciare la politica, ma lo fa con una consapevolezza quasi disincantata: chi ha vissuto la politica per decenni difficilmente riesce ad abbandonarla davvero. Più che un passo indietro, sembra una riflessione sul tempo che passa, senza però rinunciare al ruolo pubblico. Il sottotesto è evidente: la politica resta una dimensione centrale, quasi inevitabile. E la sua voce, infatti, continua a pesare nel dibattito regionale.

La frattura nel centrodestra

Le parole dell’ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia si inseriscono in un quadro già segnato da tensioni. Dopo l’uscita dal partito e il lancio del progetto Grande Sicilia, Miccichè appare sempre più impegnato in una operazione di ridefinizione dell’area moderata. Le critiche a Schifani e Lagalla non sono isolate, ma si collocano dentro una strategia più ampia. Quella di delegittimare la gestione attuale, intercettare il malcontento e, soprattutto, costruire uno spazio politico alternativo. In questo senso, l’intervista assume il valore di un segnale rivolto tanto agli alleati quanto agli elettori.

La politica come identità

Un altro elemento centrale è la visione della politica come vocazione. Miccichè la descrive come qualcosa che «entra nelle vene», marcando una distanza dalla politica intesa come incarico temporaneo o tecnico. Al di là delle dichiarazioni, il punto politico resta uno: Miccichè non si sta ritirando, ma sta ridefinendo il proprio ruolo. Le sue parole lasciano intravedere una partita ancora aperta dentro il centrodestra siciliano, con possibili ripercussioni sulle future competizioni elettorali. Un modo per rientrare nel dibattito da protagonista e segnalare che gli equilibri attuali, in Sicilia, sono tutt’altro che consolidati.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Miccichè punge Schifani e Lagalla e punta a ridefinire gli assetti nel centrodestra
Leggi la notizia

Più che un’intervista celebrativa, un messaggio politico chiaro. Nel giorno del suo compleanno, Gianfranco Miccichè torna a parlare. E lo fa con toni che segnano una distanza netta dagli attuali equilibri del centrodestra siciliano. Nell’intervista rilasciata a PalermoToday, l’ex presidente dell’Ars intreccia riflessioni personali e affondi politici, mettendo nel mirino la leadership regionale. Il giudizio […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Oroscopo del mese di aprile 2026
di

Ad aprile non si dorme mica, parola dell’oroscopo del mese 2026. Per quanto possa essere dolce, in quesi giorni i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – rinascono con Urano favorevole. I segni di terra godranno dei favori di Venere e della Luna, quindi amore e sentimento per Toro, Vergine e Capricorno. I segni […]

Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026
di

Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, la primavera zodiacale entra nel vivo: con l’ammasso planetario in Ariete che testimonia nell’oroscopo una grande voglia riformatrice. I pianeti corroborano con una sferzata di energia intensa i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. Ne beneficiano Acquario, Gemelli (che pure devono aggiustare qualcosa) e Bilancia, […]

Business in chiaro

Agroalimentare, 70 milioni per la filiera: oltre la materia prima, cosa prevede il bando SRD13
di

Se negli ultimi anni l’agricoltura ha puntato molto sull’innovazione in campo, una delle sfide oggi più importanti riguarda ciò che accade dopo la produzione: trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ed è proprio sui passaggi della filiera agroalimentare che interviene il bando SRD13 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze