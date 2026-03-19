Fumo e miasmi alla zona industriale di Siracusa. Tiziano Spada: «L’Arpa intervenga subito»

19/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una lunga colonna di fumo nero, accompagnata da miasmi insopportabili, è comparsa due sere fa nel cielo dell’AERCA (Area ad elevato rischio di crisi ambientale) di Augusta, Melilli e Priolo Gargallo. A denunciare la situazione sono stati Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, il sindaco di Siracusa Francesco Italia e quello di Floridia Marco Carianni, in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini sulle condizioni atmosferiche e il cattivo odore dell’aria nel territorio di loro competenza.

La richiesta d’intervento dell’Arpa

«Ci sono diversi sfiaccolamenti nella zona industriale relativi ai cosiddetti fuori-servizio e le colonne di fumo prodotte dagli stabilimenti sono visibili anche dall’autostrada – precisa a MeridioNews Tiziano Spada -. Stamattina c’era puzza di benzene e gasolio anche a Solarino. Inoltre mi hanno detto che si è forata la copertura di un serbatoio che sta emettendo ulteriori miasmi nell’ambiente circostante».

Come è facile intuire, però, il problema non è relativo soltanto alla puzza, infatti le sostanze che fuoriescono dalle torce potrebbero essere anche tossiche e, dunque, impattanti sulla salute pubblica. Proprio per questo motivo, i sindaci hanno subito richiesto l’intervento dell’Arpa, che però non si è ancora pronunciata.

«Monitorare la qualità dell’aria»

«La qualità dell’aria deve essere monitorata e le risultanze devono essere prontamente comunicate alle istituzioni e ai cittadini che vivono nel territorio – sottolinea Spada -. Solo con questo tipo di sinergia sarà possibile dare risposte chiare e concrete». Il sindaco e deputato regionale del Pd intende con queste parole chiarire che bisogna dare indicazioni ai cittadini su come proteggersi in caso di immissione nell’aria di sostanze nocive. «Invitiamo Arpa e gli organi competenti a rassicurare i residenti che, senza preavviso, si trovano costretti a subire gli effetti delle esalazioni provenienti dalla Zona Industriale».

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