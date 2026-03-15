Preoccupa il meteo per la prossima settimana in Sicilia, con il vortice Jolina. Ma non solo. Oltre all’anticipo di questa domenica, è previsto maltempo anche lunedì e martedì, con correnti fredde in arrivo. Il vortice di bassa pressione Jolina si anniderà sullo Stretto di Messina, per poi spostarsi sul Mar Libico. Ma continuano a fare sentire i suoi effetti sul Sud Italia e, in particolar modo, le regioni estreme. Soprattutto sulla fascia ionica dove, nei primi giorni della settimana, gli accumuli di pioggia potrebbero superare i 200 millimetri, con venti anche fino a 80 chilometri orari. Da mercoledì arriverà poi un impulso di aria fredda che, secondo le previsioni, dovrebbe stimolare la formazione di un nuovo vortice al Sud e temperature decisamente invernali.