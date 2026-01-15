Foto generata con IA

Più autunno che inverno. Pioggia compresa: sono le previsioni meteo di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, per i prossimi dieci giorni in Sicilia. Alle prese con temperature più miti: ancora minime sui 10° al Centro-Sud al mattino e massime limitate dalla nuvolosità prevista, attestandosi fino a 18° al Sud. Addio alla neve, dunque, con temperature in media più alte di 5 gradi rispetto ai valori soliti di gennaio. Anche le piogge, però, secondo il meteo, saranno sopra la media in Sicilia. A partire da sabato e, soprattutto, la prossima settimana, a causa di successive basse pressioni. Nel fine settimana, l’avvicinamento di una perturbazione atlantica favorirà le piogge sulla Sicilia. Da lunedì, poi, un vortice ciclonico in risalita dall’Algeria prevede di portare forti venti di Scirocco con onde fino a 8 metri e piogge torrenziali sull’Isola.