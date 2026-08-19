Meteo, l’Italia divisa in due: attese nuove ondate di calore in Sicilia

Foto di Centro meteorologico siciliano

Se nel resto d’Italia il meteo annuncerà la conclusione dell’estate con la pioggia, il calendario della Sicilia sembra voler rimandare la fine di agosto ancora per un po’. Con nuove ondate di calore previste per il fine settimana, avvertono dal Centro meteorologico siciliano (Cms). E pure a quote più alte: con picchi di 27 gradi a 1500 metri nelle zone centrali della Sicilia e appena un paio di gradi in meno nei promontori del resto dell’Isola. Che, in determinate condizioni, potrebbero tradursi in temperature dai 36 agli oltre 40 gradi in pianura. «Termiche decisamente elevate per la terza decade di agosto – spiegano dal Cms – associate a una forte anomalia positiva della massa d’aria e a una colonna atmosferica fortemente riscaldata».

Le zone a maggiore rischio caldo intenso

Particolare attenzione, segnala il Cms, dovranno fare i cittadini della Piana di Catania, aree interne dell’Ennese, Nisseno, Agrigentino e centro-meridionali. Dove i fattori potrebbero combinarsi in modo tale da far segnare anche 41-43 gradi. Andrà un po’ meglio sulle coste, con temperature più basse ma anche molta umidità. E l’afa già sperimentata nelle scorse settimane. L’esatta situazione è ancora in divenire, specificano dal Centro meteorologico siciliano. E dipenderà dall’interazione della risalita calda africana con la perturbazione che interesserà il centro-nord Italia.