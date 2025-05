Meteo, maltempo in Sicilia: previsto un «doppio attacco ciclonico»

Foto generata con IA

Solo una soleggiata tregua, prima del peggioramento di giovedì e venerdì. È il meteo dei prossimi giorni per il 15 e 16 maggio in cui, «dopo settimane di instabilità con frequenti temporali, avremo addirittura un duplice attacco ciclonico», spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it. Il primo dei quali riguarderà la Sicilia, risalendo da Algeria e Tunisia e «portando nubifragi e venti di burrasca già dalle prime ore di giovedì». E dopo le piogge torrenziali attese sull’Isola per domani, per venerdì è previsto lo scontro tra i due cicloni con ulteriore maltempo per tutto il giorno.

Venti: da deboli a moderati, in intensificazione dalla sera. Mari: da poco mossi a localmente mossi con moto ondoso sullo stretto di Sicilia. Meteo in ripresa, invece, nel weekend, quando i cicloni si sposteranno verso Grecia e Turchia. Ma, avvertono i meteorologi del Centro Meteo Italiano, a partire da sabato si avrà una massa d’aria fredda in discesa: con un generale calo delle temperature – anche 4-6 gradi al di sotto delle medie stagionali – e possibili temporali pomeridiani. Gli ultimi aggiornamenti per la prossima settimana indica una breve rimonta dell’alta pressione.