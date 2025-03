Le previsioni meteo per domani in Sicilia: temporali e forti raffiche di vento

Rovesci e temporali previsti per domani in gran parte della Sicilia. Per le condizioni meteo avverse, comunicate dal dipartimento di Protezione civile regionale, una vasta area dell’Isola è in allerta gialla. Resta verde la zona nord occidentale.

Per la giornata di domani, infatti, in quasi tutta l’Isola sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le temperature, invece, non dovrebbero subire variazioni di rilievo nella giornata di domani. Stando al bollettino della Protezione civile, i venti saranno localmente forti nord-occidentali sulla Sicilia occidentale. Per quanto riguarda i mari, molto mosso lo Stretto di Sicilia.