La Sicilia ha a che fare con un nuovo ciclone: si chiama Oriana, stavolta, il fenomeno che, spostandosi verso est, sta provocando instabilità nel meteo delle regioni meridionali. Per oggi, sull’Isola, l’Aeronautica italiana prevede nuvolosità diffusa con piogge e rovesci anche temporaleschi. Soprattutto sul versante tirrenico. Che non godrà del miglioramento previsto nel resto dell’Isola dal tardo pomeriggio alla sera. Stazionarie le temperature, mentre sono attesi rinforzi fino a venti forti sulla Sicilia meridionale. Con mari da agitati a molto agitati nello Stretto; da molto mossi ad agitati nello Ionio (con attenuazione dalla tarda mattinata) e Tirreno meridionale. Da mossi a molto mossi i restanti mari.