Foto di Centro meteorologico siciliano (Cms)

Il caldo migliorerà, ma l’autunno è ancora lontano. Non dà false speranze il Centro meteorologico siciliano (Cms) per quanto riguarda le previsioni meteo di inizio settembre in Sicilia. Agosto si chiude con giorni gravati da un campo di alta pressione in cui, nonostante le condizioni atmosferiche fossero stabili, il cielo è stato spesso nuvoloso o velato, oltre a mostrare il pulviscolo sahariano in sospensione. Una situazione che migliorerà di poco nei prossimi giorni, sottolineano dal Cms, con una parziale flessione del campo termico pur rimanendo sopra le medie stagionali e senza piogge previste.

Il meteo di lunedì 31 agosto 2026

Il mese di agosto si chiude in maniera stabile: con un cielo sereno ma non limpido, venti da deboli a moderati e mari generalmente poco mossi. Le temperature, rassicurano dal Cms, avranno un lieve calo in tutta la Sicilia, ma soprattutto a rinfrescare sarà il settore occidentale e settentrionale. Meno bene andrà ai cittadini del versante ionico e delle aree interne, che vivranno ancora picchi intorno ai 40 gradi.

Il meteo di martedì 1 settembre 2026

Il cielo sarà per lo più sereno, con locali e temporanei addensamenti nuvolosi nel pomeriggio nelle aree interne. I venti deboli, con la brezza sulle coste, e i mari calmi o poco mossi. La buona notizia dal Centro meteorologico siciliano arriva per la temperatura: con un ulteriore calo – seppure rimanendo 4-5 gradi più alta della media stagionale – con picchi di 37-38 gradi ancora nelle aree interne della Sicilia centrale e orientale.

Il meteo di mercoledì 2 settembre 2026

Una giornata che si prospetta stabile. Con il cielo che rimane stabile e soleggiato, salvo qualche nuvola sulle aree interne e le montagne, specie nel pomeriggio, per poi assistere a schiarite in serata. Venti sempre deboli e brezza sulle coste, con i mari che rimangono calmi o poco mossi. Anche la temperatura non dovrebbe subire variazioni, con la speranza di un ulteriore ma lieve calo. Mantenendo picchi di 35-36 gradi nelle aree interne della Sicilia.