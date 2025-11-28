Messina: tentato omicidio aggravato, arrestata 30enne

Foto di carabinieri

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno proceduto al fermo di una 30enne di origine rumena. La donna è indiziata del delitto di tentato omicidio aggravato nei confronti di un uomo di Falcone. Ad operare sono stati i carabinieri di Falcone, a seguito di una richiesta di intervento da parte di sanitari del 118. I medici infatti avevano segnalato di aver sottoposto a cure un 57enne del luogo, per lesioni personali a seguito di accoltellamento. Rintracciata dai carabinieri, la donna è stata condotta presso la casa circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato il fermo.