Un furto d’arte ha colpito nella serata di ieri il MuMe, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. I ladri sarebbero riusciti a introdursi nelle sale del museo eludendo i sistemi di allarme e le misure di sicurezza, per poi portare via quattro opere attribuite ad Antonello da Messina.

Rubate tre tavole del Polittico di San Gregorio

Tra le opere scomparse, come riportato da Messina in Diretta, ci sarebbero tre delle cinque tavole superstiti del Polittico di San Gregorio, datato 1473. I ladri avrebbero portato via anche una tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in pietà. Si tratta di opere di particolare rilevanza storico-artistica, attribuite al celebre pittore messinese.

Indagini in corso al museo

Sul posto sono intervenute le forze di polizia, insieme agli specialisti della polizia Scientifica, che hanno avviato i rilievi all’interno delle sale interessate dal furto. Gli investigatori stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica dell’incursione e alla raccolta di elementi che possano consentire di identificare i responsabili. Saranno inoltre analizzati i sistemi di sicurezza e gli eventuali elementi utili a comprendere come i ladri siano riusciti ad accedere alle sale e ad allontanarsi con le opere.

Per consentire lo svolgimento dei sopralluoghi e garantire la tutela dell’area interessata dalle indagini, la direzione del MuMe ha disposto la chiusura del museo al pubblico nella giornata di oggi. Le attività investigative proseguono per fare luce sul furto e cercare di recuperare le opere sottratte.