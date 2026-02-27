Messina, commercio illecito di pesce nello Stretto: sequestrati 5 quintali di merce

27/02/2026

Oltre 5 quintali di pesce sconosciuto trovati a Messina: scatta il sequestro per la merce priva di qualsiasi documentazione sulla zona di pesca e l’operatore che li ha tirati su dal mare. È il risultato dei controlli della Guardia di finanza Messinese, che ha sanzionato i responsabili, affidando la merce a enti caritatevoli affinché non vada sprecata. Durante i controlli effettuati dai militari sulle strade principali che collegano il mare ai porti della zona, è emerso un commercio illecito di pescato di vario tipo tra Messina e Reggio Calabria. Per dare meno nell’occhio, gli automezzi refrigerati viaggiavano soprattutto di notte e spesso con camion anonimi. Ma che, in questo caso, riportavano invece le insegne di aziende ittiche che operano nel trasporto e nella distribuzione del pesce in Sicilia orientale.

