Messina, nel weekend ritirate 18 patenti per guida in stato di ebbrezza o droghe in provincia

La polizia stradale del compartimento Sicilia Orientale ha ritirato 18 patenti per per guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe (9 e 9) durante la campagna di controlli stradali E…state con noi che si è svolta a Taormina e in tutta la provincia di Messina lo scorso weekend.

Sei i veicoli che sono stati sequestrati per essere sottoposti a confisca, 185 i punti decurtati dalle patenti. La fascia oraria più a rischio è risultata quella notturna, dalle 22 alle 6, e che la maggior incidenza della guida in stato di ebrezza riguarda gli uomini”.