Messina, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: tre persone ferite

Una forte esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio. A Messina, nel quartiere Bordonaro, dopo mezzogiorno c’è stata un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: tre persone sarebbero ferite, una di loro in maniera grave. Da diversi punti della città è visibile una grossa nube di fumo bianco. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.