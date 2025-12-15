Messina, l’ex rettore dell’Università rinuncia al Riesame sul sequestro da due milioni di euro

15/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

L’ex rettore dell’università di Messina Salvatore Cuzzocrea rinuncia al vaglio del giudizio del Riesame per il sequestro di oltre due milioni di euro. Il sequestro rientra nell’ambito di un’inchiesta per plurimi reati di peculato contestati dalla procura per presunti acquisti personali nei rimborsi spesa pagati dall’ateneo. Ma anche di rimborso di missioni effettuate per presunte attività di ricerca, poi risultate coincidenti con la presenza del docente a eventi ippici.

L’ex rettore Cuzzocrea rinuncia al Riesame per il sequestro

Salvatore Cuzzocrea

All’udienza di oggi, i legali dell’ex rettore dell’università di Messina Salvatore Cuzzocrea hanno rinunciato alle tre istanze di ricorso al tribunale del riesame. Quelle che riguardano il sequestro preventivo di un milione e 600mila euro disposti dal giudice per le indagini preliminari. Gli avvocati Elena Florio e Giorgio Perroni, inoltre, hanno rinunciato anche al ricorso d’urgenza di circa 900mila euro disposto dalla procura di Messina.

L’incarico a un consulente

L’8 gennaio si discuterà l’appello della procura sul no del giudice per le indagini preliminari Eugenio Fiorentino alla richiesta di arresti domiciliari per Cuzzocrea. «Stante la documentazione degli atti d’indagine di cui siamo venuti in possesso solo pochi giorni fa – hanno dichiarato gli avvocati Florio e Perroni – la difesa ha dato incarico a un consulente di parte per la disamina di quanto oggetto di contestazione. Rivolgeremo, quindi, al giudice per le indagini preliminari competente ogni ulteriore istanza».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Assalto armato in un supermercato di Catania: dipendenti sequestrati e legati
Leggi la notizia

L’ex rettore dell’università di Messina Salvatore Cuzzocrea rinuncia al vaglio del giudizio del Riesame per il sequestro di oltre due milioni di euro. Il sequestro rientra nell’ambito di un’inchiesta per plurimi reati di peculato contestati dalla procura per presunti acquisti personali nei rimborsi spesa pagati dall’ateneo. Ma anche di rimborso di missioni effettuate per presunte attività […]

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 dicembre 2025
Leggi la notizia

L’ex rettore dell’università di Messina Salvatore Cuzzocrea rinuncia al vaglio del giudizio del Riesame per il sequestro di oltre due milioni di euro. Il sequestro rientra nell’ambito di un’inchiesta per plurimi reati di peculato contestati dalla procura per presunti acquisti personali nei rimborsi spesa pagati dall’ateneo. Ma anche di rimborso di missioni effettuate per presunte attività […]

Quando l’estorsione mafiosa diventa «regalo di Natale»: c’è chi ha «il portafoglio pieno pieno»
Leggi la notizia

L’ex rettore dell’università di Messina Salvatore Cuzzocrea rinuncia al vaglio del giudizio del Riesame per il sequestro di oltre due milioni di euro. Il sequestro rientra nell’ambito di un’inchiesta per plurimi reati di peculato contestati dalla procura per presunti acquisti personali nei rimborsi spesa pagati dall’ateneo. Ma anche di rimborso di missioni effettuate per presunte attività […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze