Matteo Messina Denaro, trovati gli storici occhiali da sole a goccia che indossava

Gli storici occhiali da sole marca Ray-Ban a goccia che indossava Matteo Messina Denaro da giovane. Uno degli oggetti con cui più veniva identificata (prima del suo arresto di lunedì scorso, avvenuto nella clinica privata La Maddalena di Palermo, in cui si è visto il suo volto dopo trent’anni di latitanza) la faccia del boss stragista. Oltre a questo, durante una perquisizione nella sua casa di Castelvetrano in via Alberto Mario, i carabinieri di Trapani hanno trovato documenti firmati dall’ormai ex superlatitante con il suo vero nome, una bottiglia di champagne e il libro Facce da mafiosi. I controlli, infatti, stanno interessando anche l’ultima casa dove Messina Denaro ha vissuto, insieme alla madre, prima dell’inizio della sua latitanza.