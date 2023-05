Messina Denaro, la figlia Lorenza è andata a trovarlo in carcere

La figlia del boss Matteo Messina Denaro, Lorenza Alagna, ha incontrato per la prima volta il padre alcuni giorni fa nel carcere di L’Aquila dove è detenuto in regime di 41bis. Il boss stragista superlatitante per trent’anni, arrestato il 16 gennaio nella clinica privata La Maddalena di Palermo, ha visto la figlia 26enne, come riportato da La Repubblica. Nel covo dell’ex primula rossa di Cosa nostra a Campobello di Mazara (nel Trapanese) i carabinieri hanno trovato decine di lettere scritte ma mai spediti a Lorenza. Uno risale al giorno del suo diciassettesimo compleanno: «Stai lontana dai mondi che non conosci. Io sono entrato in altri mondi al prezzo della sofferenza, ma tu non osare mai, ti prego». Lorenza non ha mai rinnegato né il padre né tutta la sua famiglia ma ha sempre rivendicato il diritto ad avere una vita normale. Diventata mamma da poco, già prima di diventare maggiorenne aveva convinto la madre ad andare via dalla casa della nonna paterna a Castelvetrano.