immagine generata dall'intelligenza artificiale

Messina: crollo palazzina, cugino indagato resta in silenzio davanti a pm

03/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’ingegnere Pietro Leone, il 72enne progettista del palazzo crollato a Messina il 30 luglio. Il tecnico è indagato per omicidio colposo plurimo e disastro. Assistito dall’avvocato Sebastiano Campanella ha preferito attendere lo sviluppo delle indagini. Ha invece risposto alle domande delle sostitute procuratrici Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone il secondo indagato, l’imprenditore messinese Alessandro Panarello, il committente dei lavori di ristrutturazione.

Al termine dell’interrogatorio il suo difensore Salvatore Silvestro ha detto: «Il signor Panarello ha esposto la sua ricostruzione dei fatti e si è detto completamente estraneo alla vicenda. Ci sono delle indagini in corso e non possiamo dire nulla ma siamo sereni». Il terzo interrogatorio, quello del titolare della ditta incaricata dei lavori, Pasquale D’Alì, è slittato a mercoledì perché l’impresario edile è uno dei due feriti nel crollo ed è ancora ricoverato in ospedale per una frattura al setto nasale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Inarcassa, la protesta di ingegneri e architetti: «Un sistema che strangola i lavoratori»
Leggi la notizia

Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’ingegnere Pietro Leone, il 72enne progettista del palazzo crollato a Messina il 30 luglio. Il tecnico è indagato per omicidio colposo plurimo e disastro. Assistito dall’avvocato Sebastiano Campanella ha preferito attendere lo sviluppo delle indagini. Ha invece risposto alle domande delle sostitute procuratrici Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone il […]

Regionali, De Luca a Catania per «i primi pionieri». L’obiettivo? Almeno 4 deputati
Leggi la notizia

Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’ingegnere Pietro Leone, il 72enne progettista del palazzo crollato a Messina il 30 luglio. Il tecnico è indagato per omicidio colposo plurimo e disastro. Assistito dall’avvocato Sebastiano Campanella ha preferito attendere lo sviluppo delle indagini. Ha invece risposto alle domande delle sostitute procuratrici Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone il […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 agosto 2026
di

Questa settimana dal 3 al 9 agosto 2026 il cielo risulta sereno un po’ per tutti i segni zodiacali, ma con un oroscopo dalle gradazioni differenti. Mercurio fa sentire il peso delle responsabilità prima di andare in vacanza ai segni di terra, per cui Toro, Vergine e Capricorno sono un po’ in ansia. Mentre gli […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze