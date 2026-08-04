È morta la donna ustionata a Giarre, era ricoverata da cinque giorni

Foto dal sito dell'ospedale Cannizzaro di Catania

È morta la donna che era rimasta ustionata in un incidente domestico a Giarre, in provincia di Catania. La 57enne è deceduta all’ospedale Cannizzaro di Catania. Nel nosocomio etneo, infatti, dal 30 luglio, la donna si trovava ricoverata nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni. Con ustioni di secondo e terzo grado sul 50 per cento della superficie corporea. La donna morta ustionata era rimasta vittima di un incidente domestico a Giarre. Dopo essere stata soccorsa, era trasferita a Catania con un elicottero del 118. Sin da subito le sue condizioni erano apparse gravi.