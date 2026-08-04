Travolto da un tir all’incrocio, muore motociclista a Palermo

Foto di Sonia Sabatino

Un motociclista di 28 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Palermo. Il sinistro si è verificato intorno alle 10 all’incrocio tra via dei Cantieri e piazza Caponnetto, dove la moto sulla quale viaggiava si è scontrata con un tir. Sul posto sono presenti i familiari e, secondo quanto verificato da MeridioNews, ci sono stati dei momenti di forte tensione.

La dinamica al vaglio della polizia municipale

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo pesante stava percorrendo piazza Caponnetto e avrebbe imboccato via dei Cantieri svoltando a destra attraverso la corsia con svolta continua. Durante la manovra, come riporta Palermo Today, avrebbe investito il motociclista che stava transitando nello stesso punto. Saranno gli accertamenti della polizia municipale a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica stradale della polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi tecnici e gestito la viabilità. L’area interessata dall’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico.