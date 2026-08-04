Foto dal sito della protezione civile regionale

Rischio incendi e ondate di calore in Sicilia: gli avvisi della protezione civile

04/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La protezione civile regionale ha pubblicato due avvisi per rischio incendi e ondate di calore e per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. L’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte per le successive 24 ore, prevede per la città di Palermo un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso). Con temperatura massima percepita di 37 gradi centigradi. E un livello di preallerta, con pericolosità media, per quanto riguarda il rischio incendi. L’avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico prevede per tutta l’isola l’allerta gialla.

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