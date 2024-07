Messina, investita da un’auto mentre attraversa la strada: 83enne muore in ospedale

È stata investita ed è morta in ospedale. Caterina Sciotto, 83 anni, è morta all’ospedale Piemonte a Messina. Questa mattina la donna è stata investita mentre attraversava la strada con un parente in via La Farina. Il parente non ha riportato ferite, mentre la donna è apparsa subito grave ed è stata trasportata in ospedale. Alla guida dell’auto ci sarebbe stata una donna di 84 anni, che è sotto choc.