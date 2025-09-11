Medico ucciso da albero su A20, chiesti 7 rinvii a giudizio

11/09/2025

I direttori e i responsabili dei lavori di manutenzione sulla autostrada A20 Palermo-Messina, nel tratto vicino Campofelice di Roccella (Palermo) rischiano il processo per l’omicidio stradale di Francesco Maniaci, 43 anni, medico legale originario di Sant’Agata di Militello (Messina). L’uomo fu ucciso da un albero piombato sulla carreggiata mentre con la sua auto era diretto a Trapani, città in cui lavorava all’Inps: ora la Procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiesto il rinvio a giudizio di sette persone, che dovranno presentarsi davanti al Gup del tribunale termitano Gregorio Balsamo, il 23 ottobre. L’episodio oggetto del procedimento risale al 9 ottobre 2023: Maniaci andò a finire a velocità contro il pino e non poté evitarlo, morendo sul colpo. La A20 è amministrata dal Cas, Consorzio autostrade siciliane, che affida i lavori di manutenzione.

