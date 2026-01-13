Mazzette per ottenere certificati di invalidità, 27 indagati. Ci sono anche quattro medici

13/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un collaudato sistema di frode, legato al rilascio dei certificati di invalidità dietro il pagamento di mazzette, è stato smantellato grazie a un’indagine condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria in collaborazione con la procura di Caltagirone. A conclusione delle attività, sono stati notificati avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 27 soggetti ritenuti coinvolti in un presunto mercato delle certificazioni finalizzato a ottenere pensioni di invalidità civile e altri benefici assistenziali a persone prive dei requisiti. L’indagine, sviluppata tra gennaio 2020 e dicembre 2022, ha ricostruito come medici, professionisti e intermediari abbiano rilasciato certificazioni false dietro compenso, con somme comprese tra 2.000 e 4.000 euro per soggetto.

Mazzette per ottenere certificati di invalidità: ruoli e modalità operative

Tra gli indagati figurano quattro medici in servizio presso l’Asp di Catania, un commercialista, un avvocato e un sedicente legale. L’operazione, denominata All Inclusive per via del pacchetto completo offerto, prevedeva: il rilascio di certificati medici falsi, spesso retrodatati e senza visite; l’assistenza nella presentazione delle istanze all’INPS, con preparazione dei richiedenti a simulare patologie; e l’eventuale supporto legale in caso di rigetto.

I due principali intermediari, un commercialista di Scordia e un falso avvocato di Caltagirone, avrebbero coordinato l’intero meccanismo, coinvolgendo anche specialisti neurologi, fisiatri e psichiatri locali. Le indagini documentano che almeno 19 soggetti hanno beneficiato indebitamente del sistema.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Influenza K: 54enne morto al San Marco di Catania
Leggi la notizia

Un collaudato sistema di frode, legato al rilascio dei certificati di invalidità dietro il pagamento di mazzette, è stato smantellato grazie a un’indagine condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria in collaborazione con la procura di Caltagirone. A conclusione delle attività, sono stati notificati avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 27 soggetti ritenuti […]

Chiede soldi come acconto per commettere un omicidio, arrestato 43enne di Porto Empedocle
Leggi la notizia

Un collaudato sistema di frode, legato al rilascio dei certificati di invalidità dietro il pagamento di mazzette, è stato smantellato grazie a un’indagine condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria in collaborazione con la procura di Caltagirone. A conclusione delle attività, sono stati notificati avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 27 soggetti ritenuti […]

Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: ok dal ministero, ma da Messina passa a Catania
Leggi la notizia

Un collaudato sistema di frode, legato al rilascio dei certificati di invalidità dietro il pagamento di mazzette, è stato smantellato grazie a un’indagine condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria in collaborazione con la procura di Caltagirone. A conclusione delle attività, sono stati notificati avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 27 soggetti ritenuti […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze