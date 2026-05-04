Foto di Dario De Luca

Maxi rissa e due feriti in piazza Santa Lucia, nel cuore del quartiere Borgata a Siracusa, dove una lite tra due giovani è degenerata in un accoltellamento. I fatti, avvenuti sabato, hanno coinvolto numerosi presenti, tra amici e parenti. Ad avere la peggio è stato uno dei due giovani: arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I con una profonda ferita al torace. L’emorragia interna ha reso necessario un intervento d’urgenza e il ricovero in Rianimazione.

Maxi rissa a Siracusa, le condizioni dell’altro ferito

Poco dopo si è presentato l’altro giovane coinvolto nella rissa. A quest’ultimo sono state diagnosticate delle fratture a una costola e una lesione polmonare causata dai traumi. Adesso si trova piantonato in Chirurgia. I carabinieri di Siracusa hanno avviato le indagini per ricostruire i motivi del diverbio.