Foto di polizia

Adrano, bar chiuso per dieci giorni dopo una rissa

01/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un bar di via Maria Santissima delle Salette ad Adrano, per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento, della durata di 10 giorni, è stato emesso dal questore.

La rissa del 25 aprile

Alla base della decisione vi è una violenta lite scoppiata all’interno del locale la sera del 25 aprile. In quella circostanza si è reso necessario l’intervento di una pattuglia della polizia, che ha evitato che lo scontro degenerasse ulteriormente mettendo in pericolo gli altri presenti. I due uomini coinvolti sono stati accompagnati negli uffici del commissariato e successivamente hanno fatto ricorso a cure mediche. Il bar era già stato oggetto in passato di un analogo provvedimento, in quanto ritenuto luogo abitualmente frequentato da pregiudicati.

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