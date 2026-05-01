Adrano, bar chiuso per dieci giorni dopo una rissa

Foto di polizia

La polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un bar di via Maria Santissima delle Salette ad Adrano, per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento, della durata di 10 giorni, è stato emesso dal questore.

La rissa del 25 aprile

Alla base della decisione vi è una violenta lite scoppiata all’interno del locale la sera del 25 aprile. In quella circostanza si è reso necessario l’intervento di una pattuglia della polizia, che ha evitato che lo scontro degenerasse ulteriormente mettendo in pericolo gli altri presenti. I due uomini coinvolti sono stati accompagnati negli uffici del commissariato e successivamente hanno fatto ricorso a cure mediche. Il bar era già stato oggetto in passato di un analogo provvedimento, in quanto ritenuto luogo abitualmente frequentato da pregiudicati.