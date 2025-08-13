Il matrimonio di Maria e Giuseppe nella terapia intensiva dell’Ismett di Palermo: «L’amore può dare grande forza»

Maria e Giuseppe. Due nomi da coppia biblica per un matrimonio che ha in sé dello straordinario: è quello celebrato a Palermo nel reparto di Terapia intensiva dell’Ismett, dove la donna, proveniente da Malta, è ricoverata per una grave miocardite. Maria è ricoverata nel capoluogo da qualche settimana: ad andarla a prendere a Malta in emergenza – all’interno del programma rivolto a pazienti internazionali – e ad assisterla nel viaggio in elicottero, è stata Giovanna Panarello, responsabile del reparto dell’istituto palermitano. Paura e preoccupazioni che hanno lasciato il posto, con la sorpresa organizzata dal marito insieme all’ospedale: celebrare il rito religioso tra i due, già sposati civilmente, che Maria desiderava da tanto. La cerimonia si è svolta «in un ambiente protetto», specificano dall’ospedale. Presenti i familiari e il parroco maltese. «È stata una grande gioia per tutto il personale vedere quanto l’amore possa dare forza anche nei momenti più difficili – dice Cinzia Di Benedetto, direttrice sanitaria di Ismett – Siamo orgogliosi di aver contribuito a realizzare questo desiderio, garantendo al contempo la massima sicurezza clinica».