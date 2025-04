Insegue l’ex compagna e la tampona con l’auto, arrestato 38enne a Mascalucia

Foto pagina Facebook carabinieri

Un 38enne è stato arrestato da carabinieri della tenenza di Mascalucia, in provincia di Catania, per percosse e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e al divieto di avvicinamento, è anche accusato di avere violato le restrizioni imposte. Con la propria vettura avrebbe inseguito la donna mentre era in auto, speronandola più volte. La vittima ha chiesto soccorso chiamando il 112 e militari dell’Arma hanno predisposto un posto di blocco sulla strada percorsa dalla donna e dall’uomo che è stato bloccato e messo in sicurezza. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto del 38enne, disponendo il ripristino del divieto di avvicinamento alla donna.