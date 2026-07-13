Foto di vigili del fuoco

Marsala, incendia delle sterpaglie e muore tra le fiamme

13/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un uomo è morto a Marsala dopo essere rimasto coinvolto nell’incendio di sterpaglie che lui stesso avrebbe appiccato in un terreno di proprietà. La tragedia è avvenuta attorno a mezzogiorno in contrada Paolini, nei pressi dell’ex cementificio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe deceduta a causa delle conseguenze del rogo che aveva interessato alcune aree di vegetazione. Le circostanze dell’accaduto sono ancora al vaglio degli investigatori.

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