Riceve 11,5 chili di marijuana con il corriere, arrestato un 39enne ad Aci Catena

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Aci Catena, in provincia di Catania, poco dopo che si è fatto recapitare a casa da un ignaro corriere una cassa di legno con dentro 11,5 chilogrammi di marijuana suddivisi in 10 buste termosaldate. I militari, che tenevano sotto controllo l’abitazione dell’uomo dopo aver appreso che quest’ultimo riceveva quantitativi di droga grazie alla consegna effettuata da ignare ditte di corriere espresso, sono intervenuti quando è arrivato nella sua abitazione di via della Consolazione un furgone di un corriere che stava per effettuare una consegna alla convivente dell’uomo, una donna di 44 anni.

In quel momento il 39enne, che stava per rincasare in auto, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato. Durante una perquisizione nella sua abitazione i carabinieri hanno anche trovato uno zaino contenente 124 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed un telefono cellulare con due sim. In un’altra abitazione in uso al 39enne, in via delle Olimpiadi hanno poi trovato un altro zaino contenente circa 500 grammi di marijuana, un involucro con 7 grammi di hashish e due dosi di crack. Nell’auto del 39enne i militari hanno trovato dosi per 3 grammi di cocaina, una dose di hashish ed un altro bilancino di precisione. Il 39enne è stato quindi posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.

Articoli correlati