L’app del Comune di Catania si arricchisce con la nuova sezione Com’è il mare oggi?. Uno strumento pensato per consentire a residenti e turisti di programmare la giornata al mare sulla base di un quadro chiaro e aggiornato del litorale cittadino. Disponibile direttamente dalla home page all’interno dell’area meteo, la funzione permette di selezionare la spiaggia di interesse e consultarne i principali parametri meteo-marini. Tra cui la temperatura dell’acqua, l’altezza delle onde, lo stato del mare, la direzione e l’intensità del vento, le correnti, le maree, l’indice UV e gli orari di alba e tramonto. L’app del Comune di Catania, insomma, risponde alla domanda Com’è il mare oggi?

Com’è il mare oggi? Chiedilo all’app del Comune di Catania

A queste informazioni si affiancano i dati sulla qualità delle acque di balneazione, ricavati dalle ultime analisi ufficiali del portale Acque del ministero della Salute. E i dettagli sulle dotazioni presenti sui singoli litorali. Come docce, servizi igienici, aree ristoro, Wi-Fi e presidi per l’accessibilità delle persone con disabilità. Attraverso il sistema di navigazione integrato, gli utenti possono inoltre ottenere le indicazioni stradali per raggiungere la destinazione individuata. La nuova sezione Com’è il mare oggi? è già accessibile gratuitamente scaricando l’app del Comune di Catania dagli store digitali per dispositivi Apple e Android.