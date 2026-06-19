Catania, aperte da domani le spiagge libere 1 e 3 della Plaia

Foto di Comune di Catania

Aperti ufficialmente da sabato 20 giugno, dalle 9 alle 19, gli arenili delle spiagge libere n. 1 e n. 3 della Plaia di Catania. Lo ha reso noto l’assessore al Mare Andrea Guzzardi al termine degli interventi necessari per rendere pienamente funzionali i due ampi spazi comunali destinati alla libera fruizione del mare.

Aperte le spiagge libere alla Plaia di Catania

La ditta affidataria del servizio ha completato l’allestimento di tutte le strutture necessarie per le spiagge libere della Plaia di Catania. Comprese le aree dedicate ai servizi igienici e alle docce, il punto ristoro con servizio bar, il parcheggio custodito. Ma anche il servizio di salvataggio in mare, i percorsi e le dotazioni per l’accessibilità delle persone con disabilità e le aree a verde. «Strutture necessarie a garantire comfort e sicurezza ai cittadini e ai visitatori», si legge nel comunicato del Comune di Catania. Le tariffe del parcheggio custodito sono fissate in 3 euro giornalieri per le auto e in 2 euro per motocicli e scooter.

Il rinvio per l’apertura

Slitta invece di alcuni giorni l’apertura della spiaggia libera n. 2 a causa del completamento di alcuni adempimenti burocratici. L’attivazione del servizio, ha specificato l’assessore Guzzardi, è comunque prevista nel corso della prossima settimana.