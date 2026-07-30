Donna ustionata in incidente domestico a Giarre: è grave

Una donna è rimasta ustionata in un incidente domestico a Giarre, in provincia di Catania. La 57enne è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Secondo quanto emerso finora, la donna ha ustioni di secondo e terzo grado sul 50 per cento della superficie corporea. Stando a ciò che è stato possibile ricostruire finora nel corso delle indagini, la donna sarebbe rimasta ustionata per un incidente in casa sua. La 57enne è stata soccorsa e trasferita a Catania con un elicottero del 118.