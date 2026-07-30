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Un motociclista di 27 anni è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Giarre, in provincia di Catania. Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del Benelli, che gli avrebbe prestato un amico, precipitando dal ponte Macchia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Giarre, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

La dinamica dell’incidente a Giarre in cui è morto il motociclista

Il giovane motociclista morto nell’incidente a Giarre è Sebastiano Portogallo: 27enne, meccanico, residente a Mascali (sempre in provincia di Catania). Stando a quanto emerso finora, tutto sarebbe successo intorno alle 2 di stanotte. La vittima era da sola in sella al mezzo a due ruote (un Benelli Trk 500) che gli era stato prestato da un amico. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto avvenuto. Secondo le prime investigazioni, il motociclista morto a Giarre si sarebbe prima schiantato contro un’auto parcheggiata e poi sarebbe finito contro il guard-rail.

Le indagini

Un impatto molto violento. Portogallo sarebbe stato sbalzato oltre la protezione e sarebbe precipitato dal ponte Macchia finendo nell’omonimo torrente. Una caduta di circa quattro metri che non ha lasciato scampo al 27enne che è deceduto sul corpo. I militari del Norm di Giarre hanno effettuato tutti i rilievi che saranno necessari alle indagini che puntano a chiarire la dinamica precisa dell’incidente e per quale motivo il motociclista abbia perso il controllo del mezzo.