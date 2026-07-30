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La polizia di Modica ha arrestato un uomo di 40 anni, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia ed evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo si è reso responsabile di reiterati episodi di maltrattamenti nei confronti della moglie, anche alla presenza del figlio minore.

Arrestato per maltrattamenti a Modica

Gli agenti intervenuti hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato del 40enne. Come disposto dall’autorità giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Contestualmente è stato denunciato anche per il reato di lesioni personali. Poche ore dopo, nonostante la misura cautelare a cui era sottoposto, l’uomo ha lasciato la propria abitazione. Per raggiungere la casa dell’ex moglie, dove ha nuovamente posto in essere condotte minacciose e l’ha colpita al volto con alcuni schiaffi.

Dai domiciliari al carcere

I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Modica sono intervenuti e hanno arrestato di nuovo il 40enne. Oltre a essere denunciato per il reato di minacce, è stato arrestato anche per evasione dagli arresti domiciliari. Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato portato nella casa circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione della competente autorità giudiziaria.