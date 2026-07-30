Pallavolista morta in piscina a Bagheria: la procura chiede l’archiviazione

30/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dalla procura di Termini Imerese è arrivata la richiesta d’archiviazione dell’inchiesta sulla morte della giovane pallavolista Simona Scinà. Trovata senza vita in una piscina di Bagheria, nel Palermitano, nella notte tra l’1 e il 2 agosto del 2025 mentre era in corso una festa di laurea.

Richiesta d’archiviazione per la morte di Simona Scinà

Secondo i magistrati della procura, il decesso sarebbe stato un incidente. E a sostegno di questa tesi citano l’assoluta mancanza di ferite e che la ragazza aveva un tasso alcolico elevato. I familiari di Simona Cinà hanno sempre contestato la ricostruzione che possa essere morta annegata.

La tesi della procura

Ma per la procura la tesi dell’omicidio non reggerebbe anche perché sarebbe stato impossibile per gli oltre trenta presenti alla festa non accorgersi di una colluttazione. La richiesta di archiviazione è stata depositata dal procuratore Angelo Cavallo nella segretarie del giudice per l’udienza preliminare. Che deve ancora fissare l’udienza per la decisione.

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